Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği, yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlükleri savunmayı amaç edinen bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Dernek adına açıklama yapan Av. Halit Çelenk, 'Ben bir savunmanım. Güzel insanları savundum. Halkını seven, onların 'bir orman gibi kardeşçesine' yaşaması için gencecik yaşamlarını veren insanları. Özgürlüklerini, yaşanmamış yemyeşil yıllarını ortaya koyan insanları' ifadelerini kullandı.

Çelenk, dernek olarak toplum sorunlarının hukuk ve adalet çerçevesinde çözülmesi için diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı ilke olarak benimsediklerini ve bu kapsamda, yaşam hakkı, düşünce, inanç, kültür, eğitim, sağlık ve örgütlenme haklarının korunması için aktif mücadele edeceklerini açıkladı.

28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'un ardından Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği'nin yeni yönetim kurulu da belirlenmiş oldu. Yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor:

Av. Erdoğan Murat TURSUN (Başkan)

Av. Ali Ozan ALAN (Başkan Yardımcısı)

Av. Berfin POLAT (Genel Sekreter)

Av. Ferhat DURAN (Sayman)

Av. Ayla TUNÇDEMİR

Av. Kenan ALTUN

Av. Nazif ERCAN

Dernek, yeni yönetimle birlikte hak ve özgürlüklerin korunması yolunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE