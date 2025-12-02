Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, geleneksel hale getirilen halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşları ağırlayan Vali Osman Varol, sorunlarını, taleplerini ve gönüllerinden geçenleri dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların başlatılması için talimat verdi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Osman Varol, vatandaşların ilettiği her bir konuyu titizlikle not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması talimatını verdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, birlik ve dayanışma temelli hizmet anlayışını güçlendirerek halk buluşmalarını aynı heyecan ve sevgiyle sürdürüleceği ifade edildi.

