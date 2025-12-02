Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Adıyaman'ın il oluşunun 71'inci yıl dönümü etkinlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında, Adıyamanlı sanatçılar Delal Metin, Kemal Arda, Mehmet Aslan ve Aynur Polat sahne alırken, müzisyenliği ile bilinen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de Adıyamanlılarla eserlerini paylaştı.

Programa Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İnlice Belde Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün Anlamını Yansıtan Sergi ve Video Gösterimi

Etkinlik kapsamında hazırlanan sergi, günün anlamını yansıtması açısından davetliler tarafından büyük ilgiyle gezildi. Ayrıca farklı mekânlarda çekimleri yapılan öğrencilerin seslendirdiği 'Türkmen Gelini' türküsünün yer aldığı video gösterimi izletildi. Ardından, Adıyaman'ın il oluşuna tanıklık eden isimlerin anılarını paylaştığı belgesel gösterimi yapıldı.

'Gün Geçtikçe Şehrimiz Güzelleşiyor'

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, günün anlamına vurgu yaparak, 'İzlediğimiz belgeselde hem geçmişimizi hem de bugünlere nasıl geldiğimizi gördük. Bu topraklarda kardeşçe yaşamanın ne büyük bir güzellik olduğunu bir kez daha hissettik. Güneydoğu'nun incisi, güneşin en güzel doğduğu şehir Adıyaman; Kommagene'den bugüne uzanan kardeşliğin, hoşgörünün ve sabrın kentidir. Bu şehirde sizlerle birlikte olmaktan, belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Gün geçtikçe şehrimiz güzelleşiyor, yaralarını sarıyor ve geleceğe umutla bakıyor. Bu şehri, bu memleketin çocukları için güvenli bir şehir yapacağız. Bugün yükselen binalar, yürüttüğümüz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla kentimiz depreme dirençli ve çocuklarımız için daha güvenli hale geliyor. Bu süreçte en büyük güç kaynağımız sizlersiniz. Yanımızda oldukça daha çok çalışacak, Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız' dedi.

'Bu Tarihe Hep Birlikte Sahip Çıkacağız'

1 Aralık'ın Adıyaman için taşıdığı değeri vurgulayan Tutdere, '1 Aralık 1954, şehrimizin il oluşunun ilan edildiği gündür ve hepimiz için çok kıymetlidir. Büyüklerimizin anlattığı o mahşeri kalabalığın heyecanını bugün de kalbimizde hissediyoruz. Bu tarihe hep birlikte sahip çıkacağız ve çocuklarımıza da bu bilinci aktaracağız. Bu kararda emeği geçen tüm milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı ve şehrimize hizmet etmiş tüm hemşerilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bizler onların bize miras bıraktığı bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Başkan Tutdere'den Misafir Başkanlara Teşekkür

Etkinliğe katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür eden Başkan Tutdere, 'Bugün aramızda çok değerli bir misafirimiz var. Ardahan'ın çalışkan, yüreği güzel, Adıyaman dostu belediye başkanı Sayın Faruk Demir aramızda. Kendisine katkıları ve desteği için teşekkür ediyoruz. Katılımınız ve şehrinize sahip çıkmanız için hepinize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sanatçılardan Unutulmaz Performans

Başkan Tutdere'nin konuşmasının ardından Delal Metin, Kemal Arda ve Mehmet Aslan sahneye çıkarak Adıyamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Programda ayrıca 2025 yılında hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe ve Sırrı Süreyya Önder için hazırlanan 'Saygı ve Rahmetle Anıyoruz' görseli ekrana yansıtıldı.

Müzisyenliği ile bilinen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi ve Adıyamanlılara özel bir konser verdi.

'Tutdere, Türkiye'de Örnek Gösterilen Başkan'

Sahnede konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Adıyaman'ın doğum günü kutlu olsun. Bu kentin il olması için emek veren herkesi saygıyla anıyoruz. Abdurrahman Tutdere Başkanımız, Türkiye'de gıptayla takip edilen belediye başkanlarımızdan biridir. Burada olmaktan büyük onur duydum. Serhat Ardahan'ın selam ve sevgilerini getirdim.' dedi.

Aynur Polat'tan Duygu Dolu Kapanış

Gecenin kapanış bölümünde sahne alan Adıyamanlı Aynur Polat, seslendirdiği türkülerle davetlilere duygulu anlar yaşattı. Başkan Tutdere, Polat'a 6 Şubat depremlerinin simgesi olan saat kulesinin minyatürünü hediye ederek teşekkür etti. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e de günün anısına tablo ve saat kulesi minyatürü takdim edildi.

Etkinlik, sahne alan sanatçılara verilen hediyelerle sona erdi.

