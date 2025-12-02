Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği Aralık 2025 kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Türk Borçlar Kanunu'na göre konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek artış oranı, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre belirleniyor.

Yılın son ayı olan aralıkta kira sözleşmesini yenileyecek taraflar, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak olan TÜFE verilerini bekliyor. Kasım 2025 döneminde geçerli olan kira artış oranı (TÜFE 12 aylık ortalama) yüzde 37,15 olarak duyurulmuştu.

Yasal Üst Sınır TÜFE 12 Aylık Ortalama

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirleniyor. Buna göre tarafların sözleşmede belirleyebileceği zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalama artış hızını geçemiyor. Sözleşmede artış maddesi bulunmuyorsa, zam doğrudan TÜFE ortalamasına göre uygulanıyor.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanıyor?

Kira zammı hesaplamasına örnek vermek gerekirse; mevcut kira tutarı 10.000 TL olan bir kiracı için Kasım 2025 oranı olan yüzde 37,15 şu şekilde uygulanıyor:

Zam tutarı: 10.000 TL × %37,15 = 3.715 TL

Yeni kira: 10.000 TL + 3.715 TL = 13.715 TL

Bu hesaplama, sözleşmede farklı bir hüküm yer almadığı sürece geçerli oluyor. 2025 yılı itibarıyla yüzde 25'lik kira artış sınırının uygulanmadığı da hatırlatılıyor.

Aralık ayı kira zammı oranı, TÜİK'in Kasım enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte resmen duyurulacak.

Kaynak : PERRE