Adıyaman'daki kamu hastanelerinde başlatılan uygulama ile yeni doğan bebeklerin kimlik tescil işlemleri anne veya babanın talebi doğrultusunda artık hastanede yapılabilecek, T.C. Kimlik Kartı 3 gün içinde aileye ulaştırılacak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gitmeye gerek kalmayacak. Bu uygulama hem zaman kazandırmayı hem de işlemleri kolaylaştırmayı amaçlarken, Nüfus Müdürlüğü'nün iş yükünü azaltacak.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, uygulama ile ilgili açıklamada bulunarak, 'Artık hastanelerimizde doğumu gerçekleşen yenidoğan bebeklerin kimlik tescil işlemleri, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilecek. Şartları uygun olan aileler, doğum yaptıkları hastaneye başvurarak kimlik oluşturma talebinde bulunabilecek. Bu uygulama, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki iş yoğunluğunu azaltmayı, işlemleri hızlandırmayı ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Sistem sayesinde T.C. Kimlik Kartı aileye 3 gün içinde ulaştırılacak, Nüfus Müdürlüklerine gitmeye gerek kalmayacak. Yeni sistem hem işlemleri kolaylaştıracak hem de ailelere önemli ölçüde zaman kazandıracak' dedi.

Kaynak : PERRE