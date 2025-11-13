Diyabet taraması ve bilgilendirme yapıldı

Hastane içerisinde İç Hastalıkları Polikliniği önünde kurulan farkındalık standında, hastaneye başvuran vatandaşlara diyabet taraması yapıldı ve diyabetin erken tanısının önemi anlatıldı. Vatandaşlara ayrıca hastalığın risk faktörleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgi verildi.

Hastane yönetimi ve sağlık personeli etkinliğe katıldı

Etkinliğe, Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, İç Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. R. İlyas Öner, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Tayfun Börta, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Diyabet Eğitim Hemşiresi ve İç Hastalıkları Kliniği öğretim üyeleri katıldı.

Katılımcılar, vatandaşlara birebir bilgilendirme yaparak diyabetin erken tanısının yaşam kalitesi üzerindeki önemine dikkat çekti.

'Erken tanı hayat kurtarır' vurgusu

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde, diyabetin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiği ve erken tanının kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, görme kaybı ile sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonların önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yıllık taramaların diyabetten korunmada temel unsurlar olduğunu vurguladı.

Toplumda farkındalık hedefi

Toplumda diyabet konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, risk grubundaki bireylerin erken tespitine katkı sağlandığı belirtildi.

Hastane yönetimi, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye ve diyabet konusunda bilinçlenmeye davet etti.

