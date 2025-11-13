Sonuçlar 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak

Bakanlık açıklamasına göre, 15 bin öğretmen kontenjanına ilişkin sonuçlar, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü yani Öğretmenler Günü'nde duyurulacak.

MEB, sonuçların hem bakanlığın resmî internet sitesi hem de e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacağını belirtti.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

MEB'in yayımladığı kılavuza göre adaylar, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başvuru ekranına e-Devlet aracılığıyla giriş yapabilecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek, belirtilen süre dışında yeni başvuru alınmayacak.

Göreve başlama tarihi 19 Ocak 2026

Ataması yapılan öğretmenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından göreve başlayacakları tarih de belirlendi.

7315 Sayılı Kanun kapsamında işlemleri tamamlanan adaylar, 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.

Bakanlıktan süreç uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, adayların başvuru sürecinde başvuru kılavuzundaki şartları dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatarak, eksik veya hatalı bilgi girilmesi durumunda başvuruların geçersiz sayılabileceğini vurguladı.

