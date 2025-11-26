Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılması ihtimaliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mardin'de gazetecilere konuşan Bakan Tekin, ara tatilin kaldırılmasına ilişkin analizlerin iki yıldır sürdüğünü belirterek, 'İki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz' dedi.

Bakan Tekin, velilerin ara tatilin kaldırılması yönünde yoğun talepte bulunduğunu ifade ederek, 'Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz de 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor' dedi.

Ara tatil uygulamasının yanı sıra, MEB'in diğer gündem maddelerine de değinen Bakan Tekin, adrese dayalı kayıt sisteminde sahte adres kullanımını önleyecek yeni bir yazılım üzerinde çalışıldığını söyledi: 'Bazı veliler tercih ettikleri okula kayıt yaptırmak için başka birinin adresinden gösteriyor. Böyle olunca bir okulda sınıf mevcudu 15'e düşerken diğerinde 40'a çıkıyor. İçişleri Bakanlığı ile ortak bir yazılım geliştiriyoruz. Sadece gerçekten o mahallede yaşayan veliler kayıt yaptırabilecek' dedi.

Bakan Tekin ayrıca zorunlu eğitim, öğretmen ihtiyacı, okul öncesi eğitim ve özel yetenekli öğrencilerin eğitimleri ile ilgili önemli mesajlar vererek, '12 yıllık eğitimin tasarlandığı dönemle bugünü aynı şekilde değerlendirmek mümkün değil. Bilgiye erişim artık çok hızlı; çocuklar sosyal medyadan, internetten, televizyondan, hatta yapay zekadan öğreniyor. Hazır bulunuşlukları yükseldi' dedi.

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin olası iyileştirme ve düzenlemelerin hazır olmadığını da vurgulayarak, '4+4+3+1 veya 4+4+2+2 gibi seçeneklerin uygulanabilmesi için mesleki eğitim altyapısının, öğretmen normlarının, kız çocuklarının okullaşma verilerinin hazırlıkları tamamlanmalı. Tedbirleri almadan hiçbir değişiklik yapılmaz' ifadelerini kullandı.

