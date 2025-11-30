Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Haziran 2026'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları, Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) üzerinden erişime açtı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan örnek sorular, ilk kez tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Öğrenciler, MEBİ üzerinden güncel soru tarzlarını inceleyip sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecek. Sorular çevrim içi görüntülenebilir veya indirilebilir şekilde yayımlandı ve öğrencilerin ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak.

Kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları esas alınarak hazırlandı. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlandı.

MEBİ'ye 'mebi.eba.gov.tr' adresinden veya mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor. Öğrenci ve öğretmenler, platform üzerinden hızlı, güvenilir ve merkezi içeriklere ulaşabilecek

Kaynak : PERRE