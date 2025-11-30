Tarihi test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 F-16 savaş uçağı, Sinop semalarında Bayraktar KIZILELMA ile buluştu. 5'li kol uçuşu gerçekleştiren KIZILELMA, insanlı-insansız müşterek harekat sergileyerek geleceğin hava muharebe konseptini ortaya koydu. Test sırasında bir Bayraktar AKINCI TİHA da uçuşa eşlik ederek tarihi anları havadan görüntüledi.

Fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, KIZILELMA üzerindeki ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarıyla tespit edilip takip altına alındı. Ardından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ateşlenerek hedef tam isabetle vuruldu. Bu testle milli insansız savaş uçağının havadan havaya taarruz yeteneği de doğrulanmış oldu. Böylece hava-hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkanlarla icra edilmiş oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarihi atışı havadan takip etti. TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Kemal Topalömer ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de testi izleyen heyette yer aldı.

Bayraktar KIZILELMA, düşük radar izi ve gelişmiş sensörleri sayesinde düşman uçaklarını fark edilmeden tespit edebiliyor ve 'görülmeden gören, vurulmadan vuran' konseptiyle hava muharebelerinde üstünlük sağlıyor. Platformda MURAD AESA Radarı ve TOYGUN Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi gibi kritik sistemler entegre edildi. Daha önce TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla hedefleri vuran KIZILELMA, GÖKDOĞAN füzesiyle artık hava-hava görevlerinde de etkinliğini kanıtladı.

Baykar, 2003'te başlayan İHA AR-GE sürecinden itibaren gelirlerinin büyük kısmını ihracattan elde ederek 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2024'te de küresel başarısını sürdürerek ihracatının yüzde 90'ını ihracattan sağladı. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzalayarak Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

