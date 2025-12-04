Adıyaman Valiliği, il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla 7 Aralık 2025 Pazar günü yapılması planlanan kutlama programının hava muhalefeti nedeniyle 6 Aralık 2025 Cumartesi gününe alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, etkinliğin Adıyaman'ın tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmak, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Tüm hemşehriler büyük şenliğe davet edildi.
Kutlama programı 6 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Beşpınar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.
