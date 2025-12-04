Bunlar da ilginizi çekebilir

Valilikten yapılan açıklamada, etkinliğin Adıyaman'ın tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmak, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Tüm hemşehriler büyük şenliğe davet edildi.

ADYÜTAYAM'da yer fıstığı hasadı ve sera denemeleri başarıyla tamamlandı

Adıyaman Valiliği, il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla 7 Aralık 2025 Pazar günü yapılması planlanan kutlama programının hava muhalefeti nedeniyle 6 Aralık 2025 Cumartesi gününe alındığını duyurdu.

