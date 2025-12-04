1 Aralık Dünya HIV/AIDS Günü kapsamında Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplumda farkındalığı artırmak ve HIV ile ilgili doğru bilgilerin yayılmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, HIV'in korunmasız cinsel ilişki, enfekte kan ile temas ve anneden bebeğe gebelik, doğum veya emzirme dönemlerinde bulaşabildiğini hatırlattı.

Kocaoğlu, modern tıp uygulamaları sayesinde HIV ile yaşayan bireylerin düzenli tedavi aldıklarında uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebildiklerini vurguladı.

Erken tanının hayat kurtardığını dikkat çeken Kocaoğlu, toplumun doğru bilgilendirilmesinin hem bulaşın azaltılması hem de önyargıların kırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu kapsamda Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından konaklama tesisleri, kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarında bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Halkın HIV'in bulaşma yolları, korunma yöntemleri, test imkânları ve tedavi süreçleri hakkında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Kocağlu, HIV konusunda şu ifadelerin kesinlikle unutulmaması gerektiğini belirterek, 'HIV'den korunmak mümkündür. Erken tanı hayat kurtarır. HIV pozitif bireyler düzenli tedavi ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Önyargılar, hastalıktan daha tehlikelidir. Bu anlamda toplum sağlığını koruma ve doğru bilgiye erişimi artırma konusundaki çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecektir' dedi.

Kaynak : PERRE