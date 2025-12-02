Avustralya'da Başlayan Salgın Hızla Yayılıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Avustralya'da ortaya çıkan ve 7 mutasyon geçirdiği doğrulanan 'H3N2' grip virüsüne ilişkin uyarılarda bulundu. Özlü, 'Ülkemizde influenza salgını başlamış değil, ancak Avrupa'da vakalar artıyor. Önümüzdeki günlerde böyle bir salgın Türkiye'de de başlayabilir' ifadelerine yer verdi.

Virüs Klasik Gribe Göre Daha Hızlı Bulaşıyor

H3N2 virüsü, influenza A alt tiplerinden biri olup klasik gribe göre daha hızlı yayılabiliyor ve bazı risk gruplarında ağır semptomlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Özlü, virüsün Güney Yarım Küre'de başladığını ve Avustralya'da tespit edilen mutasyonlar nedeniyle bulaşıcılık hızının arttığını belirtti. Japonya ve İngiltere'de vakaların büyük çoğunluğunun H3N2 virüsünden kaynaklandığını söyledi.

Risk Grupları Aşılanmalı

Özlü, özellikle 5 yaş altı çocuklar, 50 yaş üstü yetişkinler, kronik rahatsızlığı olanlar ve bebeklerin virüse karşı korunması gerektiğini vurguladı. Mevcut grip aşılarının H3N2'ye karşı kısmi koruma sağladığını belirten Özlü, 'Aşı olanlar ağır hastalık geçirmiyor. Aşılanmamış risk gruplarının ise aşılanması önerilir' ifadelerini kullandı.

Hasta Kişilerle Teması Kesmek Önemli

Prof. Dr. Özlü; 'Virüse karşı korunmak için hasta kişilerle temasın kesilmesi, sosyal alanlarda istirahat edilmesi, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Virüsün belirtileri klasik grip ile benzerlik gösteriyor; ateş, burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, halsizlik, kırgınlık ve baş ağrısı görülüyor' dedi.

