Borsa İstanbul'da Avrupa Holding Yatırım A.Ş. hisselerinde yapay fiyat hareketleri ve spekülasyon tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Soruşturmada şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.

12 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyon sonucunda 12 kişi gözaltına alındı. Eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İddialara göre Gönül, havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık açıklamasında, daha önce tutuklanan 7 kişinin cezaevinde olduğu, 12 kişinin gözaltında bulunduğu ve 6 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Manipülasyon İddiası

SPK raporlarına göre, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay yükselişler oluşturuldu. Bu durum, küçük yatırımcıların zarar görmesine yol açtı. Başsavcılık, tespit edilen 25 kişilik gruba yönelik soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak : PERRE