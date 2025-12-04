'Gaziantep, İpek Yolu Üzerinde Dinamik Bir Büyükşehir'

Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep'in tarihsel ve ekonomik konumu itibarıyla bölgenin en hareketli şehirlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Gaziantep, İpek Yolu üzerinde yer alan, büyük nüfusa sahip, dinamik bir şehir. Aynı zamanda bir sanayi ve ticaret şehri olduğu için sürekli hareket halinde. Gaziantep milletvekiliyim; bunun yanında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yapıyorum. Bölge koordinatörlüklerimize devam ediyor, kadın danışma meclisleriyle çalışmalar yürütüyoruz. TBMM'de ise Dışişleri Komisyonu üyesiyim. Hem yasama çalışmalarına aktif katılıyor hem de partide üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getiriyoruz.'

Yoğun Diplomasi Trafiği: '2025 Çalışmaları Dolu Dolu Geçti'

Bakbak, 2025 yılı boyunca yoğun bir diplomasi ve saha çalışması yürüttüklerini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

'Türkiye Buluşmaları programını başarıyla gerçekleştirdik. Hem yurtiçinde hem yurtdışında toplantılara katıldık. Avusturya'da, Azerbaycan'da temaslarda bulunduk. Bir ay önce Ticaret Bakanımızla birlikte Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşmeler yaptık. Oldukça yoğun bir tempoyla 2025 yılını geçirdik.'

'Gazze'deki Dram Devam Etti, Türkiye Mazlumların Sesi Oldu'

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Bakbak:

'İtrail'in soykırıma varan saldırıları 2025 yılında da devam etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konusunda dünyada sesi en çok çıkan lider oldu. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli platformlarda Gazze'deki zulmü en etkin şekilde dile getirdi ve uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalıştı. Türkiye, önümüzdeki süreçte Suriye ve Gazze'nin imar çalışmalarında önemli bir rol üstlenecek. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşında da tarafları barışa zorlayan dengeli bir dış politika izliyor. Türkiye'nin bu duruşu dünya tarafından takdir görüyor.'

Gaziantep Sağlık Alanında Yeni Yatırımlarla Güçleniyor

Gaziantep'in sağlık alanında büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Bakbak, şu açıklamalarda bulundu:

'Gaziantep Şehir Hastanemiz tamamlanarak hizmete girdi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ise tamamlanmak üzere; bu hastanenin açılmasıyla bölgemizde önemli bir ihtiyaç giderilecek. Organize sanayi bölgemizde acil durum hastanesi faaliyete geçti, açılışını yakında yapacağız.

25 Aralık Devlet Hastanemiz ise 6 ay içinde tamamlanarak hizmete başlayacak. Eski bina tamamen yıkılarak yerine modern bir tesis inşa ediliyor.

Ayrıca Ortadoğu Fuar Merkezi çevresinde de yeni bir hastane projemiz var.'

Ulaşım Atağı: Metro ve Amanos Tünelleri

Gaziantep'in geleceği için ulaşım yatırımlarının önemine vurgu yapan Bakbak:

'Gaziantep'te metro hattı artık zaruri bir ihtiyaç. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Amanos Tünelleri'nin ihalesi yapıldı, çalışmalar sürüyor. Tünel tamamlandığında bölgemizin trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Otoyoldaki yoğunluk şunu gösteriyor: Gaziantep üretiyor, imal ediyor, ihraç ediyor.'

Gaziantep-Mersin Hızlı Tren Hattı Bölgeyi Canlandıracak

'Ankara-Adana-Mersin hızlı tren projesinin Gaziantep-Mersin hattına bağlanması ve hattın Şanlıurfa'ya kadar uzatılması, bölgemizde ulaşımı cazip hâle getirecek. Gaziantep, ürettiğini hızlı tren imkânlarıyla Mersin Limanı'na çok daha kolay ulaştırabilecek.'

Deprem Bölgesi Islahiye ve Nurdağı'nda Yoğun Çalışma

6 Şubat depreminden en çok etkilenen ilçeler olan Nurdağı ve İslahiye'de önemli yatırımlar yapıldığını belirten Bakbak, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum'un açıklamasını hatırlatarak şunları söyledi:

'Gaziantep'te 24 bin 389 konut, 1.123 iş yeri ve 3.921 köy evi olmak üzere toplam 29 bin 433 bağımsız bölüm teslim edildi.

Yıl sonuna kadar ise toplam 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlara yerleşmesiyle birlikte bölgede daha yaşanabilir alanlar oluşturmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek.'

'Görüşlerimizi Kamuoyuyla Paylaşmanız Kıymetli'

Milletvekili Bakbak, açıklamalarının sonunda Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz'a teşekkür ederek:

'TBMM'ye gelerek bizlerin görüş, fikir ve düşüncelerini okurlarınızla paylaşma çabanızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum.' dedi.

