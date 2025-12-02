Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2025 yılı emeklilik raporunu yayımladı. Rapora göre üye ülkelerde 2024 itibarıyla ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 64,7, kadınlarda 63,9 olarak hesaplandı.

Türkiye ise kamu ve özel sektör ortalamasıyla 52 yaş ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'yi özel sektörde Yunanistan, Lüksemburg ve Slovenya 62, Güney Kore ve İtalya 63 yaş ile takip ediyor. Buna karşılık, Avustralya, Danimarka, İsrail, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerde emeklilik yaşı 67 olarak uygulanıyor.

2024 Sonrası İşe Başlayanlar Daha Geç Emekli Olacak

OECD raporu, 2024 yılından sonra çalışma hayatına girenler için emeklilik yaşının yükseleceğini ortaya koyuyor. Buna göre:

Erkeklerde emeklilik yaşı 1,7 yıl artarak 66,4'e,

Kadınlarda 2 yıl artarak 65,9'a çıkacak.

Rapora göre bu artış, OECD üyesi ülkelerin yarısından fazlasında geçerli olacak.

Bazı Ülkelerde Emeklilik Yaşı Yaşam Beklentisine Bağlı

Raporda öne çıkan bir diğer başlık, bazı ülkelerde emeklilik yaşının yaşam beklentisine göre otomatik artması.

İtalya, Hollanda ve İsveç'te emeklilik yaşı 70'e kadar yükselebilecek.

Estonya'da bu yaş 71'e çıkabilir.

Danimarka'da hesaplamalara göre 2040 yılında emeklilik yaşı 70 olacak.

Benzer sistem Finlandiya, Portekiz ve Slovakya gibi sekiz ülkede uygulanıyor. Norveç, yaşam beklentisindeki artışın üçte ikisini emeklilik yaşına yansıtmayı planlıyor.

Bazı Ülkeler Yasal Düzenlemelerle Emeklilik Yaşını Artırdı

Çekya, 2030 yılına kadar emeklilik yaşını yılda 2 ay artırarak 65'e çıkaracak. 2030 sonrası ise yılda 1 ay artışla 2056 yılında 67'ye ulaşacak.

Slovenya, 15 yıl sigortalılığı olanlar için emeklilik yaşını 65'ten 67'ye yükseltti. 40 yıl çalışanların emeklilik yaşı ise 60'tan 62'ye çıkarıldı.

Bu veriler, OECD ülkelerinde emeklilik yaşının önümüzdeki yıllarda giderek yükseleceğini ve Türkiye'nin halen en düşük seviyede kaldığını ortaya koyuyor.

Kaynak : PERRE