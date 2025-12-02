Adıyaman'ın il oluşunun 71. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, restorasyonu tamamlanan tarihi Mehmet Ağa Konağı düzenlenen geniş katılımlı bir törenle yeniden halkın kullanımına açıldı. Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda özgün kimliğine kavuşturulan konak, açılış gününde çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırladı.

Yöresel Lezzetler ve AFYOL Sergisi İlgi Odağı Oldu

Açılış programında Adıyaman'ın kültürel birikimini yansıtan el sanatları sergisi ve Adıyaman Fotoğraf Yolcuları (AFYOL) topluluğunun 70'e yakın fotoğrafın yer aldığı özel sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu. Gastronomi bölümünde ise kentin zengin mutfağını temsil eden 40 çeşit yöresel yemek ve tatlı büyük ilgi gördü.

'Adıyaman Gastronomi Anlamında Uğrak Bir Merkez Olacak'

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin il oluşunun 71. yıldönümünü kutlayarak, Mehmet Ağa Konağı'nın şehrin kültürel hafızası açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Tutdere, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Adıyaman'ımızın 71. yılını kutluyoruz. Adıyaman, enerjisiyle, kültürüyle ve gelenekleriyle bölgesine örnek olmaya devam edecektir. Uzun süre birahane olarak kullanılan bu değerli mekânı kapsamlı bir restorasyonla kültürel kimliğine kavuşturduk.

6 Şubat depremi sonrası zarar gören tarihi yapılarımız arasında bulunan Mehmet Ağa Konağı'nı yeniden ayağa kaldırdık. Bu konak, şehrimizin tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini yansıtan kıymetli bir mirastır. Burayı turizmde ve gastronomide önemli bir uğrak noktasına dönüştürmeyi hedefliyoruz.'

Açılış Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Törende yöresel ikramlar ve Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin hazırladığı tatlar misafirlere sunuldu. Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının müzik dinletisi programa renk kattı. Etkinliklere katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de sahneye çıkarak türkülere eşlik etti.

Restorasyonu tamamlanan tarihi Mehmet Ağa Konağı, düzenlenen etkinliklerle birlikte yeniden Adıyaman'ın kültür hayatında önemli bir buluşma noktası hâline geldi.

Mehmet Ağa Konağı Hakkında Ne Biliniyor?

19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Mehmet Ağa Konağı, Adıyaman'ın geleneksel sivil mimarisinin en özgün örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Taş işçiliği, ahşap detayları ve avlu düzeniyle dikkat çeken konak; döneminin aile yaşamı, misafir ağırlama kültürü ve sosyal ilişkilerini yansıtan mimarisiyle öne çıkıyor.

Konağın sahibi Mehmet Ağa'nın, dönemin saygın, hayırsever ve varlıklı ailelerinden birine mensup olduğu biliniyor. Uzun yıllar özel konut olarak kullanılan yapı, zaman içinde farklı amaçlarla değerlendirilmiş ve bir dönem birahane olarak işletilmişti.

6 Şubat depreminin ardından zarar gören konak, Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla özgün mimarisine uygun şekilde yenilenerek şehrin kültürel yaşamına tekrar kazandırıldı. Bugün konak, hem tarihî bir yapı hem de kültür-sanat faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet veriyor.

Kaynak : PERRE