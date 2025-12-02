Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen Adıyaman'da ekonomik ve sosyal etkiler giderek ağırlaştığına dikkat çekerek, deprem sonrası kentte yaşanan tabloyu 'sessiz bir ekonomik çöküş' olarak nitelendirdi.

Başkan Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da sadece binalar değil, hayatlar da yıkıldı. Depremin ardından geçen zamana rağmen şehirde ekonomik yaralar derinleşerek büyüyor.

Alım gücü her geçen gün biraz daha erirken, vatandaş geçimini kredi kartlarıyla sağlamaya çalışıyor. Kredi kartı borçları yaklaşık %80 artmış durumda. İcra dosyaları ise 9 binden 18 bine fırlamış halde.

İş Yok, Gelir Yok, Umut İse Her Geçen Gün Biraz Daha Azalıyor

Küçük esnaf kepenk indiriyor, aileler temel ihtiyaçlarını bile borçla karşılıyor. Barınma sorunu, yüksek kiralar, artan gıda fiyatları ve işsizlik Adıyaman halkını nefessiz bırakıyor.

Adıyaman'da icralık olan kişi sayısı 2023 yılında 9137, 2024 yılında 16.273 ve 2025 yılında Kasım ayı itibarıyla 18.181 dosya sayısı ile büyük bir artış göstermiştir. Bu rakamlar kentte halkın alım gücünün düştüğü, borç ve faiz batağında olduğunu gösteriyor. Bütün bu olumsuzluklar aile hayatını boşanmalarla, çocukların eğitimden uzaklaşması, madde bağımlılığı ve suç oranlarının da artışı ile sosyal olarak çöküşün işareti olarak karşımıza çıkıyor.

Deprem fiziksel yıkımı beraberinde getirdi, ama asıl enkaz bugün sofralarda, cüzdanlarda ve yarın kaygısında büyüyor. Adıyaman destek bekliyor. Unutulmamak, yalnız bırakılmamak istiyor. Deprem bölgesi kaderine terk edilmemeli.'

Boşanma Davaları Arttı

Adıyaman'da, 6 Şubat öncesi bir Aile Mahkemesi iki hakim ile çalışırken depremin hemen ardından boşanma ve aile içi sorunların görüşüldüğü davaların artması nedeniyle 3. Aile Mahkemesi'nin kurulması gündeme geldi. Herkesin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, işsizlik, 21 metrekarelik konteynerdeki yaşam mücadelesi ve strese bağlı artan psikolojik sorunlarla birlikte ayrılıkla sonuçlanan mahkemelerde boşanmalar arttı. Adıyaman 1. Ve 2. Aile Mahkemelerinde 2022 yılında 393, 2023 Yılında 696, 2024 Yılında 876 ve 2025 yılında 826 boşanma davası görülürken Gölbaşı ilçesinde 2023 yılında 123, 2024 yılında 152 ve 2025 yılında 132 boşanma, Besni ilçesinde 2023 yılında 172, 2024 yılında 175, 2025 yılında 185 boşanma ve Kahta ilçesinde ise, son üç yılın toplamında 966 boşanma davası görüldü. Kahta ilçesini 2025 yılında yaklaşık 300 boşanma dersek Adıyaman genelinde bu rakam 2025 yılında toplam 1443 kişiye ulaşmıştır. Bu sonuçlar memleketimizin yaşadığı ekonomik durumun sonrasında geldiği yeri açık bir şekilde ortaya koymaktadır.'

