Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış'ın üniversitede açılan bir büro personeli kadrosunun kendisi için hazırlandığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı. Abdullah Alkış, paylaşımının yapay zekâ (ChatGPT) tarafından oluşturulmuş olabileceğini belirterek, kendisi tarafından yapılmadığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Alkış, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, kardeşinin başvurabilecek bir durumda olmadığını ve söz konusu kadronun 'lisans mezunu' şartı taşıdığını vurguladı. Rektör, 'Kardeşim ön lisans mezunu, böyle bir başvuru yapamaz. İddialar tamamen asılsızdır ve etik açıdan mümkün değildir' ifadelerine yer verdi.

Şırnak Üniversitesi'nden yapılan resmi açıklamada da, sosyal medyada yayılan görüntülerin dijital olarak manipüle edilmiş olduğu ve gerçek olmadığı bildirildi. Açıklamada, ilanın kamuya açık şekilde yayımlandığı, başvuru koşullarının mevzuata uygun olduğu ve herkesin başvurabileceği vurgulandı. Üniversite, söz konusu asılsız iddialar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Abdullah Alkış ise yaptığı açıklamada, üniversitede açıldığı iddia edilen kadroya başvuruda bulunmadığını, ön lisans mezunu olduğunu ve sosyal medyayı beş yıldır kullanmadığını söyledi. Paylaşımın kendisine atfedilen sözleri içerdiğini ancak gerçek olmadığını ifade etti.

Rektör Alkış, Şırnak Üniversitesi'nin kurumsal itibarını hedef alan benzer karalama girişimlerinin geçmişte de yaşandığını belirterek, üniversitenin tüm personel alım süreçlerinin şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü aktardı.

Kaynak : PERRE