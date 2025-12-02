TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'ın kalkınması açısından kritik önem taşıyan yatırımları gündeme taşıyarak, 'Büyük bir proje olan Adıyaman Kuzey Çevre Yolu'nun 2026 Yatırım Programı'na alınması konusunda desteklerini bekliyoruz' dedi.

Adıyaman'ın büyüyen şehir yapısı, artan trafik yoğunluğu ve deprem sonrası ortaya çıkan yeni yaşam alanlarına dikkat çeken Milletvekili Resul Kurt, bazı projelerin 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

'Kuzey Çevre Yolu Şehrin Trafiğini Büyük Ölçüde Rahatlatacak'

6 milyar TL bedelle yatırım programına teklif edilen Adıyaman Kuzey Çevre Yolu Projesinin teknik detaylarını Komisyona aktaran Milletvekili Resul Kurt, projenin kapsamını anlatarak, 'Adıyaman Çevre Yolu; Gölbaşı-Adıyaman Ayrımı'ndan başlayıp, Adıyaman-Çelikhan İl Yolunun 5. kilometresinden geçerek Adıyaman-Kahta Devlet Yolunun 3. kilometresinde son bulmaktadır. Güzergâh üzerinde 1.058 metre uzunluğunda 4 viyadük, 37,5 metrelik köprü, 9 farklı seviyeli kavşak ve 1 hemzemin kavşak bulunmaktadır' dedi.

Milletvekili Resul Kurt, Nissibi Köprüsü üzerinden gelen ulusal trafik akışının şehir merkezine girmeden Gölbaşı, Pazarcık, Malatya ve Ankara yönlerine aktarılacağını belirterek, deprem sonrası İndere bölgesinde oluşan yeni yerleşim alanının bu yolun önemini daha da artırdığını söyledi.

Milletvekili Resul Kurt, 'Büyük bir proje olan Adıyaman Kuzey Çevre Yolu'nun 2026 Yatırım Programı'na alınması konusunda desteklerinizi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kahta İlçe Halk Kütüphanesi İçin Yatırım Talebi

Kültürel yatırımlara da değinen Milletvekili Resul Kurt, Kahta İlçe Halk Kütüphanesi'nin 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer almasının şart olduğunu vurgulayarak, 'Kahta'mızın eğitim ve kültür hayatı için büyük önem taşıyan bu yatırım ertelenmemelidir. Proje derhal programa alınmalıdır' dedi.

Adıyaman Üniversitesi GES Projesi İçin Kritik Uyarı

Enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlayacak olan Adıyaman Üniversitesi GES Projesiyle ilgili acil adım çağrısı yapan Milletvekili Resul Kurt, 'Çağrı mektubu alınmış ve projeleri tamamlanmış 3.75 MW kapasiteli GES projemiz 2025-2026 programlarına alınmazsa çağrı mektubu iptal olacaktır. Üniversitemizin sürdürülebilir enerji ihtiyacı için bu yatırımın 2026 Yatırım Programı'na alınması elzemdir' dedi.

Konuşmasını bütçenin hayırlı olmasını dileyerek tamamlayan Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman'ın ulaşım, kültür, eğitim ve enerji alanındaki stratejik projelerine destek verilmesi çağrısını yineledi.

