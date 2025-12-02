MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dediği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Bahçeli, söz konusu iddiaları 'fasa fisodur' diyerek reddetti ve 'İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir, bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yoktur' ifadelerini kullandı.

İmralı'ya Üçlü Heyet Ziyareti

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Öcalan'ın güncel siyasi süreci 'devlet aklı' çerçevesinde değerlendirdiğini belirterek, 'Sürecin başarılı olması gerektiğini, aksi durumda bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğini söylediğine dair bir çıkarım yaptım' açıklamasında bulunmuştu.

Tayyar: 'Bahçeli'ye Darbe Yapılacağını Söyledi' İddiası

İddialar, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Tayyar, Koçyiğit'in sözlerine atıf yaparak, Öcalan'ın görüşmede 'süreç başarısız olursa MHP içinde Bahçeli'ye yönelik bir darbe yapılabileceğini' söylediğini öne sürdü. Tayyar, 'Bu kısım ilk kez ifade ediliyor' ifadelerini kullandı.

Bahçeli: 'İftiralar Bizi Yıldırmaz'

Bahçeli, kamuoyunda yankı uyandıran bu iddialara yaptığı açıklamayla karşılık verdi. MHP lideri, darbe söylemlerinin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, parti olarak yürüttükleri sürecin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE