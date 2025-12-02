Karadeniz'de son günlerde art arda yaşanan tanker saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bugün, ayçiçek yağı taşıyan bir geminin saldırıya uğradığı bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rusya'dan Gürcistan'a doğru yola çıkan geminin açık denizde hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, 'MIDVOLGA-2 tankeri ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken, kıyılarımızdan yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğramıştır. Gemide bulunan 13 personelin sağlık durumunda olumsuzluk yoktur ve herhangi bir yardım talebi bulunmamaktadır. Gemi, kendi imkânlarıyla Sinop limanına doğru ilerlemektedir' ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

