Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kent genelinde yürütülen denetimler kapsamında 28 sabit nokta, 37 park ve bahçe ile 13 konteyner kentte geniş çaplı kontroller yapıldı. Uygulamalar sonucunda 3.013 şahıs, 739 araç ve 209 motosiklet sorgulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş suçlarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kentte huzur ortamının sağlanması amacıyla 'Huzurlu Sokaklar 23' uygulamasını gerçekleştirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.