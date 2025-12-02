Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş suçlarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kentte huzur ortamının sağlanması amacıyla 'Huzurlu Sokaklar 23' uygulamasını gerçekleştirdi.
Kent genelinde yürütülen denetimler kapsamında 28 sabit nokta, 37 park ve bahçe ile 13 konteyner kentte geniş çaplı kontroller yapıldı. Uygulamalar sonucunda 3.013 şahıs, 739 araç ve 209 motosiklet sorgulandı.
Denetimlerde, 32 araca toplam 244.832 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahıs alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapılarak işlem altına alındı. 4 araç trafikten men edildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
