Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda kaçak makaron ele geçirildi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeki, kasası branda ile örtülü Ford marka bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

Kamyon şoförü ile yapılan görüşmede araç kasasında 'makaron' olarak bilinen boş, basıma hazır sigara filtrelerinin bulunduğunun beyan edilmesi üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Savcılığın verdiği arama ve elkoyma kararının ardından kamyon detaylı inceleme için emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi.

Yapılan aramada kamyon kasasında 600 koli içerisinde toplam 6.000.000 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan makaronlara el konulurken, araç şoförü H.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE