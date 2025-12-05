Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu
Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 02 M 0118 plakalı Esentepe hattında çalışan dolmuş, yeşil ışık yanınca kuzey istikametine doğru hareket etti. Bu sırada 02 ADU 805 plakalı motosiklet, hızını kontrol edemeyerek kırmızı ışıkta geçip minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yolcularda Panik Yaşandı
Kazanın ardından minibüste bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
