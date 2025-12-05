Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazanın ardından minibüste bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 02 M 0118 plakalı Esentepe hattında çalışan dolmuş, yeşil ışık yanınca kuzey istikametine doğru hareket etti. Bu sırada 02 ADU 805 plakalı motosiklet, hızını kontrol edemeyerek kırmızı ışıkta geçip minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu

