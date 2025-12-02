FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarına yönelik son iki haftada 40 ilde düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli yakalandı; 58'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında;

FETÖ'nün askeri mahrem yapısı, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve diğer mahrem birimler içinde faaliyet gösteren kişiler,

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcıları,

Ankesörlü telefon üzerinden örgütsel iletişim kurduğu belirlenen şahıslar,

FETÖ adına sosyal medya üzerinden propaganda faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 58'i tutuklanırken, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.

Operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şubeleri tarafından yürütüldü.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar da yakalandı.

Yetkililer, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE