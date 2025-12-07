Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Kurt yönetimindeki 27 AIZ 861 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi ve istinat duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan anne-oğul ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Gülüsüm Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı. Sürücü Mustafa Kurt'un ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

