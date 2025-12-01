Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Gani Bereket, Adıyaman'daki son durumu rakamlarla değerlendirdi. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından ekonomik tablonun alarm verdiğini belirten Başkan Bereket, 'TÜİK verilerine göre Adıyaman, kredi kartı borcu artışında yüzde 79,1 ile Türkiye genelinde ilk sırada. Esnafımız konteyner dükkanlarda ayakta kalmaya çalışıyor, OSB'de üretim her geçen gün düşüyor, kalifiye eleman yok, gelir yok ama borç var' dedi.

Adıyaman'ın tek başına toparlanamayacağını ve devletin sanayi yatırımlarını teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Gani Bereket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman borçla değil, umutla anılmak istiyor. Depremin yaraları henüz sarılamadı, ekonomi çöktü, borç rekor kırdı... 6 Şubat depremlerinin ardından ağır yıkım yaşayan Adıyaman, bugün Türkiye'nin kredi kartı borcunda zirveye yerleşti. Alım gücü eriyen, geliri düşen vatandaş kredi kartına yüklenirken, icralık dosyaların sayısı her geçen gün artıyor. Kentte ise ticari hayat can çekişiyor.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Gani Bereket, kentin içinde bulunduğu tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi:

TÜİK verilerine göre Adıyaman, kredi kartı borcu artışında yüzde 79,1 ile Türkiye genelinde ilk sırada. Hiç iyi şeylerle anılmıyoruz. Yatırım yok, istihdam yok, üretim yok. Hep yerimizde sayıyoruz. Esnafımız konteyner dükkânlarda ayakta kalmaya çalışıyor, OSB'de üretim her geçen gün düşüyor, kalifiye eleman yok, gelir yok ama borç var.

1 Ayda 53 Milyon TL Trafik Cezası Kesildi

Düşünün, Adıyaman gibi borç batağında olan bir kentte, sadece 1 ayda kesilen trafik cezası 53 milyon 44 bin TL. Bu para bir ayda esnafın kasasına girmiyor bile. Bu tablo sürdürülebilir değil.

Deprem Bölgesi Borçta İlk Dörtte

TÜİK verilerine göre kredi kartı borç artışında deprem illeri alarm veriyor. Adıyaman: %79,1, Kahramanmaraş: %77,1, Hatay: %70,4, Malatya: %70,1.

Türkiye genelinde ise tablo daha da endişe verici. Nüfusun yarısı bankalara borçlu, kişi başı ortalama borç: 123 bin TL., Kredi kartı borcu: 2 trilyon 649 milyar TL., Kredi kartı borçlusu sayısı: 40,1 milyon kişi Kişi başına kart borcu: 66 bin TL. Öte yandan Kredili Mevduat Hesapları (KMH) bakiyesi yüzde 83 artarak 670 milyar TL'ye ulaşırken, geri ödenemeyen ihtiyaç kredisi oranı da yüzde 5,2'ye çıktı.

Adıyaman Tek Başına Ayağa Kalkamaz

Adıyaman'ın Güneydoğu Anadolu'nun en fakir ili haline geldi. Bu sorun yerel imkanlarla çözülemez. Adıyaman ciddi destek almadan ayağa kalkamaz. Devletimiz acilen sanayi yatırımlarını teşvik etmeli, vergi ve sigorta indirimi sağlamalı, düşük faizli kredi ve can suyu destek paketlerini hayata geçirmelidir.'

Kent Ekonomisi Alarm Veriyor

Depremin yarattığı yıkımın üzerine eklenen ekonomik kriz, Adıyaman'da ticareti durma noktasına getirdi. Üretimin gerilediği, işsizliğin arttığı, borçların ise katlandığı kentte, gözler artık Ankara'dan gelecek somut adımlara çevrildi. Adıyaman'ın yeniden eski günlerine dönebilmesi için devlet desteği artık bir tercih değil, zorunluluk.'

