İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada 72 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda toplam 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmalara 1.487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı açıklandı.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Antalya, Mersin, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas ve Yalova'da operasyonlar düzenlendi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Operasyonlarda emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE