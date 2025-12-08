Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.31'de merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminin 20,75 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kent genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da ise 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen depreme ilişkin ilk değerlendirmelerde olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yetkililer, vatandaşları resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE