Güne Bakış Gazetesi, yayın hayatında 22 yılı geride bıraktı. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, ilk günden bu yana okurla kurdukları güçlü bağın bugün de aynı kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Yücekaya, 'Okur haberciliğini ilke edinerek çıktığımız bu yolda, yaşanan acılardan güzel gelişmelere kadar her olayda okurlarımızın yanında olmanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

'Depremin Acılarını Birlikte Yaşadık'

Gazetenin 6 Şubat depremlerinde büyük kayıplar verdiğini hatırlatan Yücekaya, o dönemin kendileri için unutulmaz bir kırılma olduğunu belirterek, ''6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde birlikte enkaz altında kaldık. Enkaz altında kalanlarla birlikte öldük. Enkaz üstünde olanlarla birlikte umutlandık. Her güzel haberle birlikte sevindik. Çadırdan konteynere, konteynerden konutlara, enkaza, toza, çamura, susuzluğa, akan suya, yaşanan olumsuzluk ve güzelliklere birlikte tepki verdik, birlikte güldük, birlikte ağladık. Çünkü Güne Bakış Gazetesi, Adıyaman demek, Adıyamanlı demek, Adıyaman'da yaşayan ve Adıyaman'a sevdalı demek' ifadelerini kullandı.

'6 Bin 267 Nüsha ile Okurun Sesi Olduk'

Yücekaya, 22 yıl boyunca okurun sesi olma çabalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, '8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetemizde, o gün arkadaşlarımızla birlikte ilke edindiğimiz okur odaklı yayın anlayışımızı hiç değiştirmeyerek, bugün de aynı şekilde, aynı heyecanla halkın gazetesi olma, okur odaklı yayın yapma anlayışımızı sürdürüyoruz' dedi.

Kaybedilen Gazeteciler Rahmetle Anıldı

Pandemi ve depremde gazete çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ifade eden Yücekaya, Abdurrahman Elmacı, Aynur Göksu ve Mehmet Ünsal'ı rahmetle anarak, 'Depremde kaybettiğimiz değerli meslektaşlarımız İsmail Hakkı Koçak, İskender Korkut, Yunus Emre Doğan, Hidayet Özdemir, Ruhi Akan, Kemal Öner, Yaşar Hamurcu, Fatih Bayın, Muhammed Akan, Zübeyir Pektaş ve Burak Alkuş'u da minnetle yad ediyoruz' dedi.

'Güne Bakış Bir Okuldur'

Gazetenin yalnızca bir yayın organı değil, aynı zamanda bir gazetecilik okulu olduğunu belirten Yücekaya şu ifadeleri kullandı:

'Bu çatı altında çok gazeteci yetişti, birçok yazar fikirlerini okurlarla paylaştı. Emek veren muhabirlerimize, yazarlarımıza, dizgicilerimize, dağıtımcımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. Vefat edenleri rahmetle anıyorum. En zor günümüzde bize destek olan okurlarımıza ise şükran borçluyuz.'

Kaynak : PERRE