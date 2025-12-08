Adalı-HİNİÇ Derneği, İstanbul'da görev yapan Adıyamanlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) çalışanlarını bir araya getirdi. Dernek Başkan Yardımcısı Sedat Alaca koordinasyonunda düzenlenen buluşma, dayanışmanın güçlendiği sıcak bir ortamda gerçekleşti.
Etkinliğe Dernek Başkanı Hüseyin Teke, AK Parti Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Mamaş ve çok sayıda Adıyamanlı İETT personeli katıldı.
Programda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, dernek yönetimi buluşmanın gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Etkinliğin, İstanbul'daki Adıyamanlı çalışanlar arasındaki dayanışmayı artırdığı bildirildi.
Kaynak : PERRE