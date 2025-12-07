Olay Yerinde Görev Yapan Gazetecilere Tekme ve Yumrukla Saldırı

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde polis memuru Z.K.'nin intihar ettiği yerde meydana geldi. Bilgi almak ve görüntü çekmek için bölgeye giden Anadolu Ajansı muhabirleri, görevlerini yaptıkları sırada bir grup polis memurunun ağır fiziki saldırısına maruz kaldı. Gazetecilerin tekme ve yumruklarla darp edildiği, ayrıca hakaretlere uğradığı öğrenildi. Yaralanan gazeteciler kendi imkânlarıyla hastaneye giderek darp raporu aldı. Vücutlarında belirgin darp izleri tespit edildi.

'Vahim, Utanç Verici ve Asla Kabul Edilemez'

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayın yalnızca gazetecilere değil, topluma karşı yapılmış bir hak gaspı olduğunu belirtti. Çeliker, şu ifadeleri kullandı:

'Olay yerinde çalışan gazetecilere yönelik bu barbarca saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin basın emekçilerine el kaldırmak, milletin haber alma hakkını gasp etmektir. Kimsenin, hele ki kamu gücünü elinde bulunduranların, gazetecilere tekme-tokat saldırma hakkı yoktur. Bu saldırı, hukuk devletine, demokrasiye ve meslek onurumuza yapılmış bir meydan okumadır.'

Çeliker, saldırının vahim bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, gazetecilerin yıllardır kentte güvenlik birimleriyle koordineli biçimde görev yaptığını hatırlattı.

'Bu Olayın Üzeri Kapatılamaz, Sorumlular Hemen Açığa Alınmalı'

Başkan Çeliker, saldırıdan sorumlu polislerle ilgili acilen işlem yapılması gerektiğini vurguladı:

'Gazeteciler suçlu değildir, suçun üstünü örtmeye çalışanlar suçludur. Olayın üzeri kapatılmaya çalışılırsa buna izin vermeyiz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Saldırgan polisler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalı, benzeri vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır. 'Basına uzanan eller kırılsın' diye değil, 'bir daha kimse cesaret edemesin' diye hukuk işletilmelidir.'

Soruşturma Süreci Bekleniyor

Adıyaman'da yaşanan saldırının görüntülerinin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından kamuoyunda sert tepkiler yükseldi. Gazeteci örgütleri ve meslek temsilcileri, olayın basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirtirken, saldırıya karışan polis memurlarıyla ilgili idari ve adli sürecin başlatılması için çağrıda bulundu.

Polis memuru Z.K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olay ve saldırıya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak : PERRE