İntihar Eden Polis Memurunun Evinde İnceleme Yapılıyordu

Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 29 yaşındaki polis memuru Zeyver Kılınç, bilinmeyen bir nedenle kaldığı dairede tabancayla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis memurunun ölüm nedenine ilişkin soruşturma sürerken, olayın işlendiği apartman çevresinde basın mensupları da gelişmeleri takip ediyordu.

Gazetecilere 'Toplu Saldırı': Görüntüler Her Şeyi Ortaya Koydu

Olay yerinde görev yapan Anadolu Ajansı muhabirleri O.P. ve A.G., bina çevresinde görüntü aldıkları sırada polislerin fiziki müdahalesiyle karşılaştı. Kaydedilen saldırı videosunda, 6-7 polisin aynı anda gazetecilere yönelerek sert müdahalede bulunduğu görülüyor.

Görüntülerde:

Gazetecilerin yere yatırılmaya çalışıldığı, tekme ve yumrukların art arda geldiği, polislerin gazetecilere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler kullandığı, basın kartı göstermeye çalışan muhabirlerin sert bir şekilde uzaklaştırıldığı, saldırının uzun süre devam ettiği ayırt edilebiliyor. Saldırı anında çevrede bulunan vatandaşların da tepki gösterdiği, ancak polislerin müdahaleyi sürdürdüğü kameraya yansıdı.

Yaralı Gazeteciler Hastaneye Kendi İmkânlarıyla Gitti

Darp sonucu yaralanan gazeteciler, olay yerinde ambulanstan yardım alamadıkları için kendi imkânlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Vücutlarında darp izleri bulunan muhabirlerin, saldırıya karışan polis memurları hakkında şikâyetçi olacakları öğrenildi.

Gazeteci Örgütleri: 'Basına Yönelik Şiddet Kabul Edilemez'

Saldırının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Türkiye genelinde birçok gazeteci ve meslek örgütü olaya tepki gösterdi. Basın meslek kuruluşları, yaşananların 'görev başındaki gazetecilere yönelik ağır bir saldırı' olduğunu vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle incelenmesini talep etti.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akblek ve Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Dernek Başkanı Murat Çeliker, bu tür müdahalelerin basın özgürlüğüne açık bir tehdit olduğunu ifade ederken, diğer meslek örgütleri de polislerin görüntü almaya çalışan gazetecilere şiddet uygulamasının hukuken hiçbir gerekçeyle savunulamayacağını belirtti.

Valilik ve Emniyet Sessiz, Soruşturma Başlatıldı

Olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Saldırı sonrası başlatıldığı belirtilen idari ve adli soruşturmaya ilişkin de kamuoyuna bilgi verilmedi. Gazeteci örgütleri, saldırıya karışan polislerin tespit edilerek görevden uzaklaştırılmasını ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ediyor.

Yaşanan olay sonrası, basın özgürlüğü, güvenlik güçlerinin görev sınırları, kriz anlarında haber alma hakkı gibi konular yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak : PERRE