AA Muhabirlerine Olay Yerinde Şiddet

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Z.K.'nin intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapılırken, gelişmeleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirleri Orhan Pehlül ve Ali Gazel, görüntü almaya çalıştıkları sırada bir grup polis tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.

Gazetecilerin darp edilme anları cep telefonu görüntülerine de yansırken, mesleklerini icra etmeye çalışan iki muhabirin polislerce yere yatırılmaya çalışıldığı, hakaretlere maruz kaldığı ve birçok polis tarafından eş zamanlı olarak şiddete uğradığı görüldü.

Aldıkları darbeler sonucu yaralanan muhabirler, kendi imkânlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve saldırıdan sorumlu polisler hakkında şikâyetçi olacaklarını belirtti.

İntihar eden polis memuru Z.K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

GAP Gazeteciler Birliği'nden Sert Tepki

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, yaşanan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek polis memurlarının açığa alınmasını ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

Kıymaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Anadolu Ajansı muhabirleri Orhan Pehlül ve Ali Gazel yıllardır bu şehirde görev yapan, emniyet haberlerinin büyük bölümünde polis teşkilatıyla uyum içinde çalışan gazetecilerdir. Emniyet mensuplarının bu gazetecileri tanımama gibi bir mazereti olamaz. Halkı bilgilendirme görevini yerine getiren basın emekçilerinin tekme tokat darbedilmesi kabul edilebilir değildir. Devletin ajansının muhabirinin bile görev yapamadığı bir Adıyaman imajı kentimize hiç yakışmamıştır.'

Kıymaz, yetkililere çağrıda bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

'Adıyaman Valimiz Sayın Osman Varol'dan, İl Emniyet Müdürümüzden ve Cumhuriyet Savcımızdan, olayın müsebbipleri hakkında acilen adli ve idari soruşturma başlatılmasını, sorumlu polislerin açığa alınarak soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesini talep ediyoruz.'

Basın Örgütlerinden Dayanışma Çağrısı

Olayın duyulmasının ardından birçok gazeteci ve meslek örgütü saldırıyı kınayarak basın özgürlüğüne yönelik bu tür müdahalelerin toplumun haber alma hakkına doğrudan saldırı olduğunu ifade etti.

Gazeteciler, olayın takipçisi olacaklarını ve medya çalışanlarının güvenli biçimde görev yapabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE