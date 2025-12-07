'Ankara'daki Çalışmalarımızı Takip Etmeniz Bizleri Memnun Ediyor'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Fendoğlu, gazetecilere teşekkür ederek şunları söyledi:

'Ankara'daki yoğun çalışmalarımızı takip etmeniz ve düşüncelerimizin kamuoyuna aktarılması için buraya gelmeniz bizleri son derece mutlu etti. Bu vesileyle GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a ve Ankara Temsilcisi Hidayet Özpolat'a teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla Adıyaman ve Malatya'da yaşayan tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum.'

'Adıyaman ve Malatya İki Kardeş İl; Depremde En Ağır Yarayı Aldılar'

6 Şubat depremlerinin etkilerine değinen Fendoğlu, her iki ilin de büyük kayıplar yaşadığını hatırlattı:

'Adıyaman ve Malatya iki kardeş ilimizdir. Bu iki il, 6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan yerler arasında bulunuyor. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.'

'Gündemimizin Birinci Maddesi Depremdir'

Deprem bölgesindeki çalışmaların öncelikli konu olduğunu vurgulayan Fendoğlu, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir mesai yürütüldüğünü ifade etti:

'Gündemimiz çok yoğun ve birinci gündem maddemiz depremdir. Adıyaman'ın, Malatya'nın, Maraş'ın ve Hatay'ın ortak gündemi deprem sonrası yapılanma, konut teslimleri, esnafın yeniden işine kavuşması ve şehirlerin ihyasıdır.'

'450 Bin Konut Teslim Ediliyor... Bu Çapta Bir Felaketin Altından Her Devlet Kalkamaz'

Devletin depremin ardından gösterdiği çabaya dikkat çeken Fendoğlu, konut teslim sürecine dair bilgileri şöyle paylaştı:

'Allah devletimize zeval vermesin. TOKİ, Emlak Konut ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bu ayın sonuna doğru 450 binin üzerinde konutun teslim edileceğini öngörüyoruz. Malatya'da hem deprem konutlarının teslim süreci hem de çarşı esnafının iş yerlerine yerleşmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda Malatya'da planlanan projelerin yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmış durumda.'

'Her Hafta Seçim Bölgemdeyim; Talepleri Takip Ediyoruz'

Vatandaşlarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Fendoğlu, bölgedeki sorunları birebir takip ettiklerini ifade etti:

'Hemen hemen her hafta sonu Malatya'ya geliyorum. Seçim bölgemi geziyor, vatandaşlarımızla, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyorum. Talepleri birebir takip ediyoruz. Vatandaşın memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir.'

'Yıl Sonuna Kadar Kalıcı Konutların Büyük Bölümü Teslim Edilmiş Olacak'

Kalıcı konutlara yerleşme sürecinin en kritik başlık olduğunu vurgulayan Fendoğlu, çalışmaların hızlandığını belirterek şunları söyledi:

'Yıl sonuna kadar kalıcı konutların büyük oranda hak sahiplerine teslim edileceğini öngörüyoruz. Böyle büyük bir felaketin altından kalkmak kolay değildir. Devletimiz büyük bir gayret göstermektedir; vatandaşlarımızın huzuru için tüm kurumlarımız özveriyle çalışmaktadır.'

Kaynak : PERRE