Yapılan son değerlendirmelere göre, Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan uyarıda kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, gelişmelerin takip edilmesi ve yerel yönetimlerin gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE