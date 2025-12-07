Depremzedeler Yangına Kendi İmkânlarıyla Müdahale Etti
Yangın, akşam saatlerinde konteyner kent sakinlerinin ihbarıyla fark edildi. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine vatandaşlar kendi imkânlarıyla müdahaleye başladı. Görüntülerde, bölge sakinlerinin su hortumlarıyla ve yangın tüpleriyle alevleri kontrol altına almaya çalıştığı anlar yer aldı.
'İtfaiye Geç Geldi' Tepkisi
Olayı görüntüleyen depremzedeler, itfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiğini ileri sürdü. Vatandaşlar, ilk dakikalarda müdahaleyi tamamen kendilerinin yaptığını, alevlerin büyümemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
Bir Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi
Alevlerin tamamen sardığı konteyner kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. İçeride bulunan eşyaların tamamının yandığı, konteynerde yaşayan depremzede ailenin büyük maddi kayıp yaşadığı öğrenildi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Yangının Çıkış Nedeni Elektrik Kontağı
Konteyner kentte yapılan ilk değerlendirmelerde, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi. Kesin neden itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı raporla netlik kazanacak.
Soruşturma Başlatıldı
Yangınla ilgili inceleme sürerken depremzedeler, geçici barınma alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve elektrik tesisatlarının düzenli kontrol edilmesi çağrısında bulundu.
