Adıyaman'ın türkü kültürünü senfonik eserlerle uluslararası platformlara taşımayı amaçlayan 'Senfonik Adıyaman Türküleri' projesi, Adıyaman Ramada Otel'de düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamanın ardından projede yer alan sanatçılar, projeye dair düşüncelerini paylaşarak, 'Bu tür organizasyonlar hem Adıyaman'da hem de başka illerde yaşayan hemşehrilerimiz için çok kıymetli' ifadelerine yer verdi.

Burak Binzet: 'Adıyaman müziklerini 'senfonik' olarak dünyaya taşıyacağız'

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, projenin uluslararası tanıtım açısından büyük fırsat olduğunu belirterek, Benim çocukluğumun geçtiği kadim kent Adıyaman'da, sanatçılarımız Aziz abi, Kahtalı Mıçe, Kahtalı Hamido ve Nuri abilerle beraber büyüdük. Bunlar bizim çocukluğumuzun güzel anıları. Ben de hem Kahtalı Mıçe dolayısıyla ki benim abimdi hem de amcam Ragıp Binzet sıfatıyla kendimi müzik ailesinin içinde hissediyorum. Bu büyük çınarın yeşeren yapraklarını, Sayın Özgür hocamın vasıtasıyla İstanbul'a taşıyacağız. Bu anlamda Belediye Başkan Yardımcısı olarak Sayın belediye Başkanımızın bu işte çok büyük katkıları olduğunu söylemek istiyorum. Daha önce Özgür hocamla kol kola girerek 8'incisini yapmaya çalıştığımız Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali'ne bağlı olarak bundan sonraki gelişmenin de çok güzel getirileri olacağını düşünüyorum. Adıyaman müziklerinin 'senfoni' olarak uluslararası anlamda sergilenmesi Adıyaman için yapılabilecek çok güzel bir tanıtım. Bu minvalde Sayın Özgür hocama Sevgili abilerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum' dedi.

'Adıyaman İçin Çok Emek Verdik, Destek Bekliyorum'

Ses Sanatçısı Kahtalı Hamido, yıllardır Adıyaman'ın tanıtımı için çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu güzel geceyi hazırlayan Özgür kardeşime ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Adıyamanımıza çok emeğimiz oldu ve yıllardır da devam ediyoruz. Böyle bir günü düşündükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar kimse bize böyle bir proje sunmadı. Adıyaman için yapmadığımız bir iş kalmadı. 81 ili gezdik Adıyaman'ı tanıttık, Adıyaman'ı Avrupa'ya ve dünyaya tanıttık ancak bir şey elde edemedik. İnşallah bundan sonra halkımdan destek çıkmalarını bekliyorum ve hepinizi bu geceye bekliyorum' dedi.

'Türkülerimiz Milyonlara Ulaştı, Eserlerimize Sahip Çıkılsın'

Bestekâr ve Ses Sanatçısı Nuri Büyükyolcu, projenin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, ''Evet ben de Hamit Hoca'nın dediklerine katılıyorum. Proje kapsamında böyle bir geceyi kendisine hazırladıkları için hepsine teşekkür borçluyuz. Biz yıllardır Adıyaman için besteler yazıyoruz ver Aziz Hoca olsun Hamit Hoca olsun hep birlikte türkülerimizi İç Anadolu bölgesi olsun, İstanbul olsun her tarafta söyleyerek milyonları devirdik. O nedenle biz Adıyamanlı olduğumuz için biz gurur duyuyoruz, 'bizim halkımız da bizimle gurur duysun' dedik. Ve bu geceyi bize hazırlayan Özgür hocam ve değerli Başkanım Burak Binzet'in bizim için büyük bir değeri var. Bize sahip çıkmaları çok güzel. Memleketimizi seviyoruz, nereye gittiysek memleketsiz kalamadık. O nedenle sizden ricamız; bestelerimize ve yaptığımız türkülere değer verin. Adıyaman için hazırlanan şarkılarımız ve türkülerimiz birer değerdir. Sayın Valime ve Sayın Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim, bize destek verdikleri için' ifadelerini kullandı.

'Üzerime Düşeni Yapmaya Hazırım'

Bestekâr ve Söz Yazarı Aziz Çelik, projeye her koşulda destek vereceğini ifade ederek, 'Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) temsilcisi olarak bana hangi görev düşüyorsa Özgür hocamızın her zaman yanında olacağım' dedi.

'İstanbul Programına Tüm Hemşehrilerimizi Davet Ediyorum'

Adıyaman Belediyesi Avrupa Birliği ve Proje Koordinatörü Ayfer Bozan, çalışmanın deprem sonrası toplumda moral etkisi oluşturduğunu söyleyerek, 'Biliyorsunuz Adıyaman'da yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra 2-3 yıldır hala yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz Dolayısıyla bu tür etkinlikler ve organizasyonlar bizim için hem Adıyaman'da hem Adıyaman dışında yaşayan hemşehrilerimiz için çok kıymetli. Özgür hocamızın hazırladığı programın ilk ayağı da 23 Aralık'ta İstanbul'da olacak. İstanbul'da yaşayan ve Adıyaman'dan gidebilen vatandaşlarımızı bu programa davet ediyorum. Sonrasında da Adıyaman'da organizasyonu sürdürüyor olacağız. Özgür hocamızın yaptığı bu organizasyonu çok kıymetli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz' dedi.

Projede yer alan isimler ise şu şekilde:

Adıyaman Filarmoni Orkestrası Kurucusu ve Sanatçı Özgür Oğuz

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet

Bestekâr-Söz Yazarı Aziz Çelik

Ses Sanatçısı Kahtalı Hamido

Bestekâr-Ses Sanatçısı Nuri Büyükyolcu

Kanun Sanatçısı Hakan Bozkurt

Avrupa Birliği ve Proje Koordinatörü Ayfer Bozan

Ramada Otel Adıyaman Müdürü Okay Coşkun

Mimar Pınar Çelik

Teknik Uzman Deniz Çelik

Basın Danışmanı Mahir Alan

