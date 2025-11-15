Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Polikliniği iş birliğinde, Aile Yılı Etkinlikleri kapsamında Dünya Diyabet Günü Programı düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, üniversitenin akademik ve idari personeli, diyabetli çocuklar, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Program açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmasını Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Uzmanı Dr. Nurdan Yıldırım Acar yaptı. Uzman Dr. Acar, diyabetli çocukların yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, ailelerin ve toplumun bu süreçte yapması gerekenlere vurgu yaptı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık taramaları ve eğitim faaliyetleri kapsamında vatandaşları diyabet hakkında bilgilendirmeyi ve risk faktörlerine karşı koruyucu önlemleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise diyabetle ilgili farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, 'Diyabet sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda toplum olarak sahiplenmemiz gereken bir bilinç sürecidir. Aile Yılı vesilesiyle diyabetli çocuklarımız ve ailelerinin yanında olmaktan büyük memnuniyet duyduk.' ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından hediye takdimi ve pasta kesimi gerçekleştirildi. Program, yüz boyama, maske boyama, el baskısı, ebru atölyesi, palyaço gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, fen deneyleri ve mini bilgi yarışması gibi çeşitli atölye çalışmalarıyla devam etti. Etkinlikler çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak : PERRE