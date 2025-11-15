Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, kent genelindeki eğitim yatırımlarını yerinde incelemek amacıyla İndere'de yapımı süren okullar ile güçlendirme çalışmaları devam eden Fuat Sezgin Ortaokulunda değerlendirmelerde bulundu.

Programı kapsamında ilk olarak İndere Toplu Konut Alanı'nda yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen okulları gezen İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okulların modern ve güçlü bir fiziki altyapıyla inşa edildiğini belirten Tosun, sürecin planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, daha sonra güçlendirme çalışmaları süren Fuat Sezgin Ortaokulunu ziyaret etti. Burada da yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Tosun, okulun güvenli ve dayanıklı bir yapıya kavuşması amacıyla sürdürülen güçlendirme faaliyetlerini sahada inceleyerek sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

