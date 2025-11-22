24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında emekli öğretmenlerle bir araya gelen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerin mesleki süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Öğretmenlerin emeklisi olmaz, emektarı olur' dedi.

Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda emekli öğretmenlerimizle istişarelerde bulunan İl Müdürü Tosun, 'Öğretmenlerin emeklisi olmaz, emektarı olur' ifadeleriyle öğretmenlik mesleğinin değerine vurgu yaptı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada, emekli öğretmenler mesleki birikimlerini ve tecrübelerini paylaşırken, İl Müdürü Ali Tosun eğitim camiasına uzun yıllar boyunca sağladıkları katkılar dolayısıyla kendilerine teşekkürlerini iletti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklamada, 'İlimizde eğitim hizmetlerine emek vermiş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, mesleki özverileri ve katkıları için şükranlarımızı sunarız' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE