Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında sınıfları gezen İl Müdürü Tosun, öğrencilerle sohbet ederek ders ve öğrenme süreçlerine ilişkin gözlemlerde bulundu.

İl Müdürü Tosun, ardından öğretmenlerle bir araya gelerek okulun genel durumu, yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin akademik gelişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Ali Tosun, okuldaki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

