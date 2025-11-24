Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atama kura çekimi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirildi. Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 15 bin öğretmen adayının görev yerleri kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada genç öğretmenlere başarı dileklerini ileterek, 'Genç öğretmenlerimiz birikimleri, vizyonları ve sağlam karakterleriyle öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak. Görevlerinin kendilerine, öğrencilerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, törenin ardından 17.00 itibariyle e-Devlet üzerinden açıklanmaya başladı. Öğretmen adayları, MEB ve e-Devlet ekranları üzerinden atama sonuçlarını sorgulayabilecek.

Kaynak : PERRE