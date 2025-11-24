Erzincan'da düzenlenen 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Memişoğlu, 'Öğretmenlik, geleceği inşa eden, toplumu şekillendiren en kıymetli meslektir. Bir öğretmenin eseri olarak, 32 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış, kendisini eğitime adamış bir annenin evladı olarak konuşuyorum. Öğretmenlik, tıpkı hekimlik gibi kutsal bir meslektir. Birisi başkasını iyileştirmek için, biri başkasını geliştirmek için yaşar' dedi.

'Biz Öğretmenlere Her Zaman Değer Vereceğiz, El Üstünde Tutacağız'

Bakan Memişoğlu, öğretmenlerin toplumun değerlerini ve geleceğini şekillendiren en önemli meslek grubu olduğunu vurgulayarak, 'Biz öğretmenlere her zaman değer vereceğiz, el üstünde tutacağız. Bugün de Öğretmenler Günü'nde güzelliklerle onları anarak, daha iyi bir mesleki ortam sağlamak için tartışacağız' ifadelerini kullandı.

'Kadınlar Toplumun Temel Taşı'

Kadınların toplumu oluşturan temel öge olduğuna işaret eden Bakan Memişoğlu, 'Kadınlar, toplumun etik değerlerini, alışkanlıklarını, kültürünü oluşturur. Onun için bu toplumun sağlıklı olması için kadınlardan yardım istiyoruz. 3'te 1'i sigara içen, yüzde 60'ı kilolu olan bir toplumdan bahsediyoruz. Onun için annelere, kadınlarımıza çok iş düşüyor. Lütfen sigarayı bıraksınlar. Gençlerden tütün kullanmamasını istesinler. Beslenmelerimizi iyi yapmamız gerekir. Onun için kadınlardan Sağlık Bakanı olarak yardım istiyorum. Çünkü bu işi başaracaksak kadınlar, anneler sayesinde başaracağız' dedi.

'Anneler İçin Hastanelere Kreş ve Anaokulu Konusunda Planlamalar Yapıyoruz'

Sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 57'sinin kadın olduğunu hatırlatan Memişoğlu, kadın personelin çalışma ortamını iyileştirmek için diğer bakanlıklarla iş birliği halinde olduklarını belirtti. Bakan Memişoğlu, 'Hastanelerimize özellikle kreş ve anaokulu konusunda planlamalar yapıyoruz. Biz, onlarla ilgili her hastaneye kreş ve anaokulu yapmayla ilgili bir çalışma içindeyiz. Çünkü anne, çocuğunu yanında, yakınında istiyor. Özellikle büyükşehirlerde bu planlamaları hayata geçiriyoruz' dedi.

'KETEM'lerle Kadın Sağlığını Destekliyoruz'

Bakan Memişoğlu, anne ve kadınların toplum sağlığı ve eğitimi için kritik rol üstlendiğini vurgulayarak, KETEM'lerde ücretsiz rahim ve meme kanseri taraması ve danışmanlık hizmetlerinin sürdüğünü aktararak, 'Çoğu kişi bu merkezleri henüz kullanmamış. Kadınlar, anneler sayesinde toplumun sağlıklı ve bilinçli olmasını sağlayabilir' ifadelerini kullandı.

