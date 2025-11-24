24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kurumdaki personeline moral ve motivasyon kazandırmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abuzer Özdemir, 'İlk başta bu özel günde tüm öğretmelerimizin gününü kutluyorum. Kurumumuzdaki dayanışmayı, moral ve motivasyonu arttırmak adına bu özel günde personelimize çiğköfte ikramında bulunduk. Çocuklarımızın ve geleceğimizin şekillenmesine yön veren, katkı sunan tüm öğretmenlerimizin gününü tekrar kutluyorum. Son olarak verilen bu ikramda emeği geçen personelimiz Murat Öner'e de ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE