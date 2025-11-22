DEVA Partisi, Gelecek Parti ve Saadet Partisi'nin ortak grubu olan Yeni Yol Grubu, İmralı Adası'na gitmeyeceklerini açıkladı. Grup, Genel Başkanlar Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Mahmut Arıkan'ın değerlendirmesi sonrası, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan heyete temsilci gönderilmemesi kararını aldı.

AK Parti, MHP ve DEM Parti'den ise heyete katılacak isimler netleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, süreçteki tecrübesi ve akademik geçmişi nedeniyle heyete dahil edildi. DEM Parti, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, MHP ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın adını açıkladı.

CHP, toplantının gizli yapılmasına tepki göstererek heyete temsilci göndermeyeceğini duyurdu. Yeni Yol Grubu da CHP'nin ardından aynı kararı aldı.

Heyet, belirlenen üç isimle İmralı Adası'na yakın zamanda ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak : PERRE