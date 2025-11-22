GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Diyarbakır Söz Medya Grubu'nu ziyaret ederek kurumun yazılı ve görsel medya alanında 40 yıldır kent için yürüttüğü hizmetleri değerlendirdi. Ziyarette, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, TRT Kurdi Çepik Programı yapımcısı ve sanatçı Aydın Aydın ile sosyal medyada son dönemde popüler olan Tivorlu İsmail de hazır bulundu.

Başkan Kıymaz, Söz Medya Grubu'nun yerel basındaki önemine işaret ederek, 'Diyarbakır'ın sorunlarını gündeme taşıma ve çözüm arayışlarında adeta bir öncü görevi üstlenen Söz Medya Grubu'nu, Genel Yayın Yönetmeni Ömer Büyüktimur'un şahsında tebrik ediyorum. Zorlu ekonomik koşullara rağmen okura ulaşmayı ve halkın sesi olmayı sürdüren yayıncı kardeşlerimizi kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Söz Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ömer Büyüktimur ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor ve bizler her soruna karşı duyarlı davranıyoruz. Meslek örgütümüzün destek ve dayanışmasını görmek bizler için çok değerli. Zeynel Abidin Kıymaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sanatçı dostlarımızı burada görmek ise ayrıca mutluluk verici' dedi.

Kaynak : PERRE