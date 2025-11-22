Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir bölgesinde süren sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyerek, Sinop Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen çalışmaların kış ayları öncesi önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Altınşehir'de yürütülen yol yenileme çalışmalarının kent için kritik olduğunu belirten Başkan Tutdere, 'Altınşehir bölgemizde yollarımızı sathi kaplamayla yeniliyoruz. Hedefimiz, kış koşullarında hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak. Altyapı çalışmalarımız tamamlandığında bu yolları sıcak asfaltla buluşturacağız' dedi.

Sinop Belediyesi'nin gönderdiği sathi kaplama aracının sürece önemli katkı sunduğunu söyleyen Başkan Tutdere, 'Bu hizmet için Sinop'tan Adıyaman'a uzanan bir dost eli var. Sinop Belediye Başkanımız Sayın Metin Gürbüz, sathi kaplama aracını göndererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Kendisine hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, Sinop halkına Adıyaman'dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum' ifadesini kullandı.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde dayanışmanın önemini vurgulayan Başkan Tutdere, 'Dayanışmayla kentimiz küllerinden yeniden doğuyor ve geleceğe umutla bakıyor. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kaynak : PERRE