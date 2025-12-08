Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Örcünlü Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintisi, mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. İçme suyuna erişimin tamamen durduğu mahallede 100 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın susuzluk nedeniyle telef olma tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Mahalle sakini bir vatandaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

'İçme suyumuz yok. Suyu sondajla çıkarıyoruz ama elektrik olmadığından kullanamıyoruz. Hayvanlarımız susuz, telef olacak. Kaçak yok, borç yok. Elektriksizlik en çok bizi vuruyor. Allah rızası için DEDAŞ'ın bu zulmüne dur deyin.'

TANAL: 'ÖRCÜNLÜ MAHALLESİ KADERİNE TERK EDİLEMEZ'

Konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşıyan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, mahalledeki elektrik kesintisinin yalnızca vatandaşları değil, hayvancılığı ve üretimi de olumsuz etkilediğini belirtti.

Tanal, paylaştığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Elektrik direği devrilmiş durumda. 1980'lerden kalma altyapı yüzünden Örcünlü Mahallesi'nde hayat durdu. İnsanlar ve hayvanlar kaderine terk edildi. Bu mudur DEDAŞ'ın hizmet anlayışı? Bu mudur üretim şehrine yapılan muamele? Anayasanın 56'ncı maddesi devlete suyu, sağlığı ve insanca yaşam koşullarını sağlama yükümlülüğü verir. Tarım şehri Şanlıurfa'yı elektriksiz bırakamazsınız.'

'DEDAŞ'I SON KEZ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM'

Kesintilerin derhal giderilmesi gerektiğini vurgulayan Tanal, DEDAŞ'ı açık bir dille uyardı:

'Örcünlü Mahallesi'nin elektriğini hemen verin. Bu direkleri yenileyin. Vatandaşı cezalandırmaktan vazgeçin. Burada geciken her saniyenin vebali üzerinizdedir. Biz hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Bu zulmü durduracağız.'

Mahalle sakinleri, kuruma ulaşamadıklarını, çağrı merkezlerinden yanıt alamadıklarını belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor. DEDAŞ'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PERRE